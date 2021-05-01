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С 1 мая изменяется размер социальных пенсий белорусов. Рассказываем подробности

С 1 мая в стране вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Этот показатель поднимется на 4%, а вместе с ним увеличатся и различные социальные выплаты. Например, соцпенсии и различные доплаты пенсионерам.


Новый размер БПМ в среднем на душу населения – 273,27 рубля. В таком размере он устанавливается с 1 мая по 31 июля 2021-го. Так как данный показатель выше предыдущего на 4%, с его изменением растут некоторые социальные выплаты. Значительная часть нововведений касается пенсий – о них более детально.

Социальные пенсии распределятся следующим образом. Инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, будет назначено 300,60 рубля; инвалидам с детства II группы – 259,61 рубля; инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 232,28 рубля; инвалидам III группы – 204,95 рубля. 

Мужчины старше 65 и женщины, достигшие 60, которые не получают трудовую пенсию, смогут рассчитывать на социальную в размере 136,64 рубля.

Увеличатся и выплаты детям-инвалидам до 18 лет при разных степенях утраты здоровья: I – 218,62 рубля, II – 232,28 рубля, III – 259,61 рубля, IV – 300,60 рубля.

Социальная пенсия в размере 269,18 рубля будет выплачиваться матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявшим уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет.


Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста 75 лет, будет установлена в размере 51,24 рубля, 80 лет – 68,32 рубля. Кроме того, вырастут надбавки на уход к пенсиям: инвалидам I группы – 68,32 рубля; пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, – 34,16 рубля.

Кроме того, будет установлен новый размер пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста: при осуществлении ухода за одним лицом – 273,27 рубля, при осуществлении ухода за двумя и более лицами – 327,92 рубля. 

Также изменятся повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Например, повышение для Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, лиц, награжденных орденами Отечества и Славы трех степеней, составит 341,60 рубля. А инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту), повышение будет выплачиваться в размере 34,16 рубля. Полный список повышений по отдельным категориям можно посмотреть здесь.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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