С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставки экспортных пошлин уменьшаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – до 54,9 доллара за 1 т (ранее – 57,6 доллара); прямогонный бензин – до 30,1 доллара за 1 т (ранее – 31,6 доллара); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 16,4 доллара за 1 т (ранее – 17,2 доллара).До этого ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были изменены 1 апреля. В то время они повышались.