В Минской области в период с 1 июня по 15 сентября проводится специальная программа "Мак". Об этом сообщается в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
– Главной задачей проводимой специальной программы является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области, – уточнили в ведомстве.
Правоохранители обращаются к жителям региона с просьбой самостоятельно уничтожить произрастающие на их приусадебных участках наркосодержащие растения, а также напоминают об ответственности за их выращивание – ст. 17.1 КоАП (незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.
Также по ст. 329 УК (незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) нарушители могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, в случае, если будет установлено, что наркосодержащие растения выращивались для сбыта или изготовления наркотических средств.
– Не будьте равнодушными, оградите своих близких от наркотиков, спасите здоровье и жизнь многим молодым людям, которые могут попасть в наркозависимость. О фактах нарушения законодательства, о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о лицах, которые сбывают наркотические средства, вы можете сообщить в милицию, – отметили в УВД.
Фото: pixabay.com
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С 1 июня по 15 сентября в Минской области проводится специальная программа "Мак"
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