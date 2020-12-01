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  2. С 1 декабря водителей будут штрафовать за езду на летних шинах

С 1 декабря водителей будут штрафовать за езду на летних шинах

С сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за езду на летних шинах. Об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома. 


В Госавтоинспекции подчеркнули, что в соответствии с ПДД, с 1 декабря по 1 марта авто с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские транспортные средства с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Их необходимо установить на все колеса. 

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М&S», «М S» или «All Seasons» и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

В ГАИ также напомнили, что за несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.22 КоАП. За такое нарушение можно получить предупреждение или штраф в размере до 0,5 б. в.

Если же зимние шины установлены, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, транспортное средство будет считаться неисправным, и ему не разрешено участвовать в дорожном движении. Ответственность в данном случае наступает по ч. 3 ст. 18.12 КоАП, согласно которой управление транспортным средством, имеющим неисправности, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 б. в.

Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания будет квалифицироваться по ч. 9 ст. 18.12 КоАП. За это нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 5 б. в. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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