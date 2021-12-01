С 1 декабря ГАИ начинает штрафовать водителей за езду на летних шинах

С 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении транспортные средства должны быть укомплектованы зимними шинами. За езду на летних шинах предусмотрен штраф. Об этом сообщают в Telegram-канале МВД.
Зимние шины устанавливаются на всех колесах машин. Они должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее, либо знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора обязана быть по меньшей мере 4 мм.
Отсутствие зимних шин на автомобилях влечет наложение штрафа до 1 базовой величины. Повторное нарушение предусматривает ответственность от 2 до 5 базовых величин.