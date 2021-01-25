Весной в столичных поликлиниках и аптеках установят контейнеры для лекарств с истекшим сроком годности, сообщает Минск-Новости.
Этой информацией поделился в передаче «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
– Это значимый проект для города. Мы серьезно подходим к его реализации. Так как для лекарств, предназначенных для утилизации, недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Кроме того, нужно было проработать вопросы утилизации собранных лекарственных средств, – пояснил А. Бугров.
Поскольку утилизация лекарств возможна только путем сжигания, ею будет заниматься специально подготовленный оператор. Сейчас отрабатываются разные версии, чтобы проект был реализован в установленные ранее сроки.
Фото: БЕЛТА
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С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств
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