РЖД удвоит число вагонов в "Ласточке" на линии Москва – Минск

, – подчеркнули в пресс-службе РЖД.Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) поезд "Ласточка" № 721 отправится из Москвы в белорусскую столицу 1 сентября. Он будет курсировать каждый день, отправляясь из Москвы в 16:00 и прибывая в Минск в 22:55. Из Минска в Москву поезд № 722 отправляется в 6:20 и прибывает на Белорусский вокзал российской столицы в 13:10.На маршруте курсируют "Ласточки" в комплектации премиум. Вагоны оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.С начала курсирования таких составов (30 апреля) перевезены 170 тысяч пассажиров. Поездки пользуются спросом благодаря комфортному времени в пути (6 часов 55 минут) и невысокой стоимости билетов.