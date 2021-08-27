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  2. РЖД удвоит число вагонов в "Ласточке" на линии Москва – Минск

РЖД удвоит число вагонов в "Ласточке" на линии Москва – Минск

Холдинг "РЖД" удвоит количество мест в поезде "Ласточка" на линии Москва – Минск с 1 сентября из-за высокого спроса на перевозки. Об этом информирует пресс-служба российской железнодорожной компании.


– Из-за высокого спроса на поездки скоростными "Ласточками" Москва – Минск холдинг "РЖД" в два раза увеличивает количество вагонов в одном из электропоездов. Так, увеличится количество билетов, при этом сохранятся привычное расписание и все удобства, – подчеркнули в пресс-службе РЖД. 

Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) поезд "Ласточка" № 721 отправится из Москвы в белорусскую столицу 1 сентября. Он будет курсировать каждый день, отправляясь из Москвы в 16:00 и прибывая в Минск в 22:55. Из Минска в Москву поезд № 722 отправляется в 6:20 и прибывает на Белорусский вокзал российской столицы в 13:10.

На маршруте курсируют "Ласточки" в комплектации премиум. Вагоны оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

С начала курсирования таких составов (30 апреля) перевезены 170 тысяч пассажиров. Поездки пользуются спросом благодаря комфортному времени в пути (6 часов 55 минут) и невысокой стоимости билетов.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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