Рыженков: опыт участия в проекте «Минская смена» пригодится студентам в будущем

Такое мнение первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков высказал на открытии проекта в стенах Академии управления. Также он отметил, что инициатива объединила студентов, которые хотят быть полезными своей стране. Обращаясь к студентам, Максим Рыженков добавил, что оказаться в числе участников – это уже большое достижение:

– Мы подготовили для вас хорошую программу обучения. Вы получите определенные управленческие навыки, навыки работы в коллективах, формирования группы соратников для достижения единой цели, психологической подготовки, социализации в государственной системе. В Мингорисполкоме отработаны целые модули по привлечению вас в качестве стажеров к конкретным специалистам, которые занимаются вопросами развития города.





После окончания проекта сотрудничество с инициативной молодежью продолжится, заверил Максим Рыженков:

– Для участия в проекте мы отобрали 47 студентов. Как показала практика, людей, обладающих лидерскими амбициями и желающих проявить себя в служении Отечеству, гораздо больше. Каждого из вас будем держать на карандаше, узнавать получше. В городе найдется много приложений для ваших идей, усилий, а у вас они, уверен, светлые, добрые и позитивные.















































