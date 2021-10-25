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Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

Рыночная стоимость компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку $1 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.


Акции Tesla сегодня выросли на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, которая решила приобрести сто тысяч электромобилей. Стоимость акций увеличилась на 9%, что и позволило компании Маска преодолеть порог $1 трлн.

Компания Илона Маска пока еще серьезно отстает от лидеров рынка: рыночная стоимость Apple, например, составляет $2,46 трлн, Microsoft – $2,3 трлн. Но Tesla установила рекорд скорости в преодолении отметки $1 трлн. Для этого ей понадобилось 18 лет (компания основана 1 июля 2003 года).
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Фото: РЕЙТЕР
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