Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня

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Об этом рассказал заместитель начальника инспекции – начальник отдела госконтроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.В рыболовных угодьях можно будет использовать маломерные суда для любительского рыболовства, а также нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки, спиннинги, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы. Но при лове рыбы на снастях общее количество крючков не должно превышать пяти штук на рыболова. Запрещается использовать двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной приманки, ловить рыбу с судов в темное время суток. Кроме того, ловля сома в Витебской области запрещена по 1 июля.За нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 10 базовых величин (1 БВ – Br 29). Незаконная добыча рыбы может закончиться штрафом в размере от 10 до 30 базовых с возмещением причиненного природе вреда. Уголовная ответственность наступает за нанесение урона окружающей среде в 100 и более базовых величин.