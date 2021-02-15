Минский областной рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта, сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов.
Там пройдут соревнования по лову рыбы в двух дисциплинах рыболовного спорта – на мормышку со льда и на зимнюю блесну. Принять участие могут все желающие рыболовы, но нужна предварительная регистрация.
Заявки следует присылать до 17 февраля на электронный адрес ohota_boor@mail.ru. Следует указать Ф.И.О., год рождения, контактный номер телефона и дисциплину, в которой рыболов хочет попробовать себя.
С положением о проведении соревнований можно ознакомиться на сайте БООР.
Фото: БЕЛТА
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Рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля в Минском районе
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