Рыболов 15 минут боролся с двухметровым окунем и вытащил его из воды

В штате Квинсленд в Австралии рыболов поймал на спиннинг рыбу размером в два метра. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: страница Jeremy De Haan в Facebook



Джереми Де Хаан рыбачил у мыса Палларенда. Сначала он подумал, что наживку схватила большая акула. «Я совершенно этого не ожидал и был шокирован, когда понял, что это окунь», — утверждает он. По словам мужчины, за шесть лет было только три случая, когда он ловил морских окуней.

Де Хаан 15 минут сражался с огромной рыбой, прежде чем смог достать ее из воды. Как оказалось, длина окуня была более двух метров. «У некоторых людей такой улов бывает раз в жизни», — отметил рыболов. Он снялся с окунем, а потом отпустил его в море.