Рыбаков рассказал, о чем шла речь во время доклада Президенту

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал журналистам, о чем шла речь во время доклада Главе государства. Прежде всего отметил, что все организации концерна работают в этом году стабильно:
– Мы уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и видим, что по всем показателям мы будем только добавлять. Исходя из стоимость барреля мы перевыполняем все планы по наполнению бюджета. Наши нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают в полном объеме те нефтепродукты, которые мы планировали, и реализовывают их как внутри страны, так и на все наши традиционные рынки.
Немаловажным фактором стабильной работы отрасли, подчеркнул Андрей Рыбаков, является экспорт:
– По итогам года мы планируем получить более 130 процентов темпов роста экспорта. Поэтому основная задача – реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильность (прежде всего на сырьевом рынке), а кроме того в рамках определенного санкционного давления, чтобы его нивелировать и чтобы наши предприятия продолжали работать, стабильно выплачивать заработную плату и предусмотренные в бюджет платежи.
Говоря о санкционном давлении, глава концерна признал, что на работу предприятий не сказаться оно не могло:
– Вопрос только в выработке решений. Все необходимые решения уже приняты. Мы работаем в рамках своих планов. При необходимости будут приниматься дополнительные решения, но эту необходимость опять же будут диктовать условия на рынке.
Отдельный вопрос – реализуемые инвестиционные проекты:
– Работа нигде не останавливается, – подчеркнул Андрей Рыбаков. – Многие объекты в ближайшее время будут введены. Скажем, фактический пуск «Нафтана» уже произошел, однако случилась внештатная ситуация, связанная с частичным возгоранием. Поэтому сейчас идут восстановительные работы. До конца года мы снова запустим данную остановку. Первую продукцию планируем получить в январе, а в первом квартале полностью освоить мощности. Есть подвижки и по «Гродно Азоту».
Фото: БЕЛТА