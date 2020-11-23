Рыбак выпал из лодки и утонул в Пинском районе

Фото носит иллюстративный характер

В Брестском областном совете ОСВОД рассказали, что инцидент произошел 21 ноября недалеко от деревни Березцы Пинского района. Двое мужчин ловили рыбу из лодок на водоеме. В какой-то момент один из них – мужчина 1963 года рождения пропал из поля зрения товарища. Он сразу обратился к спасателям за помощью. Тело утонувшего рыбака работники МЧС обнаружили ближе к ночи.В ОСВОД пояснили: погибший грубо нарушил технику безопасности - рыбачил из лодки без спасательного жилета. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.