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В Столинском районе утонул рыбак

В Столинском районе утонул рыбак

В Столинском районе во время рыбалки утонул местный житель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД.


Известно, что житель поселка Речица 1978 года рождения 7 сентября 2021 года рыбачил на реке Припять в районе деревни Стахово. Когда мужчина не вернулся домой, его близкие обратились в милицию. 

Все эти дни работники Столинской спасательной станции вели поиски пропавшего мужчины. В полдень 12 сентября его тело без признаков жизни обнаружили жители деревни Коробье на поверхности воды в реке.

Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются. 

Фото из архива БЕЛТА
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