В Столинском районе утонул рыбак

В Столинском районе во время рыбалки утонул местный житель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД.
Известно, что житель поселка Речица 1978 года рождения 7 сентября 2021 года рыбачил на реке Припять в районе деревни Стахово. Когда мужчина не вернулся домой, его близкие обратились в милицию.
Все эти дни работники Столинской спасательной станции вели поиски пропавшего мужчины. В полдень 12 сентября его тело без признаков жизни обнаружили жители деревни Коробье на поверхности воды в реке.
Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются.
Фото из архива БЕЛТА