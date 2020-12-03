Рыбак утонул в Городокском районе

Фото: Витебское областное управление МЧС

В Витебском областном управлении МЧС пояснили, что сообщение о происшествии поступило днем 2 декабря. В 600 м от берега озера Сосно находился мужчина, которому требовалась помощь. Второго рыбака видно не было. Сотрудники МЧС совместно с местными жителями спасли 25-летнего парня, которого с общим переохлаждением госпитализировали. Второго рыбака спасти не удалось.Выяснилось, что сельчане с утра пошли на рыбалку. Выплыли по льду на деревянной лодке, однако она перевернулась, и они провалились под лед, толщина которого была 2–3 см. Глубина озера – до 5 метров.