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  2. Рядом с пунктом временного размещения беженцев будет развернут пресс-центр

Рядом с пунктом временного размещения беженцев будет развернут пресс-центр

Рядом с транспортно-логистическим центром, где находится пункт временного размещения беженцев, будет развернут пресс-центр. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.


Ситуации с беженцами на границе СМИ уделяют повышенное внимание. Журналисты из Беларуси и зарубежных медиа днем и ночью работают у ТЛЦ, где сейчас находятся около 1,8 тыс. беженцев.

"Министерство информации совместно с МИД, Госпогранкомитетом, Гродненским облисполкомом продолжит оказывать поддержку и содействовать работе журналистов по полному и всестороннему освещению ситуации на белорусско-польской границе. С этой целью сегодня мы планируем развернуть работу пресс-центра, где будут рабочие места для СМИ, постоянно будут дежурить специалисты, готовые оказать журналистам помощь", – отметил Андрей Кунцевич. Для организации пресс-центра будет задействована в том числе техника армии.

Для освещения ситуации на границе помимо белорусских СМИ аккредитацию получили свыше 60 представителей зарубежных СМИ из 9 стран.
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Фото: Александр КУШНЕР
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