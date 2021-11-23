Рядом с пунктом временного размещения беженцев будет развернут пресс-центр

Ситуации с беженцами на границе СМИ уделяют повышенное внимание. Журналисты из Беларуси и зарубежных медиа днем и ночью работают у ТЛЦ, где сейчас находятся около 1,8 тыс. беженцев.– отметил Андрей Кунцевич. Для организации пресс-центра будет задействована в том числе техника армии.Для освещения ситуации на границе помимо белорусских СМИ аккредитацию получили свыше 60 представителей зарубежных СМИ из 9 стран.