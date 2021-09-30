Рваный твид, кожаные складки и золотые нити: Balmain показал коллекцию весна-лето 2022

Французский модный Дом Balmain представил масштабное шоу на Неделе моды в Париже. Показ был особенным – и вот почему:
Во-первых, новая весенне-летняя коллекция была приурочена 10-летнему творческому пути Оливье Рустена на посту креативного директора бренда. Во-вторых, в шоу Balmain приняло участие большое количество знаменитостей от певиц до моделей. Таким образом они решили поддержать и поздравить дизайнера.
Мероприятие было разделено на две части. В первом акте Рустен представил переосмысленные вещи из всех коллекций, которые создавались им на протяжении 10 лет.
Модели продемонстрировали платья и топы с кожаными складками, рваные твидовые жакеты и кардиганы, костюмы из белого атласа, стеганые пальто-одеяла, а также платья и юбки, декорированные лентами, золотыми нитями и цепочками.
Во второй части показа модельер представил линейку вечерних образов. Первая на подиум вышла 51-летняя Наоми Кэмпбелл. Знаменитость прошлась под запись голоса Бейонсе, которая якобы по телефону признавалась в любви Дому Balmain. Наряды также продемонстрировали Наталья Водянова, Милла Йовович, Карла Бруни, Наташа Поли, Карен Элсон, Адут Акеч и другие звездные музы дизайнера.
На финал показа вышел сам креативный директор бренда Оливье Рустен.
Фото: vogue.com