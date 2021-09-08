Рванул в воду за сорвавшимся человеком: стали известны обстоятельства гибели главы МЧС России

Сегодня при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Стали известны подробности трагедии.
Фото: ТАСС
Как сообщает в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян, министр с оператором находились на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.
"Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", – написала Симоньян.
Как сообщил источник РБК, трагедия произошла во время съемок учебного фильма. Сотрудник съемочной группы, упавший в воду, также погиб.
По данным пресс-службы МЧС, утром 8 сентября в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Евгению Зиничеву было 55 лет. Он находился на должности министра с мая 2018 года.
Одни из последних кадров с погибшим главой МЧС России. Снято менее суток назад на учениях в Красноярском крае.
Видео: РИА Новости