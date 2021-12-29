Рунец: Всебелорусское народное собрание – еще один инструмент на пути укрепления народовластия в стране

Таким мнением председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, член Конституционной комиссии Татьяна Рунец поделилась с корреспондентом sb.by. Cенатор утверждает, что Конституция любой страны — не догма и некий архаичный документ.





- С развитием государства и общества Основной Закон страны должен трансформироваться и видоизменяться, исходя их потребностей населения, современных реалий жизни, вызовов и угроз, возникающих перед государством, - дополняет Татьяна Рунец. - Убеждена, что совершенствование Основного Закона — гарантия будущего любого государства.

По ее словам, опубликованный проект обновленной Конституции Республики Беларусь как раз и направлен на закрепление основополагающих аспектов развития современного белорусского общества, сохранение и закрепление преемственности исторического опыта, усовершенствование механизмов государственного управления, оптимизацию его функций.

- Из новаций: новый институт — Всебелорусское народное собрание, появление которого станет еще одним инструментом на пути укрепления народовластия в стране, - обращает внимание парламентарий. - А также односессионный период работы обеих палат парламентов, единый день голосования за народных избранников всех уровней, их пятилетний выборный период и многое другое. Кроме того, в центре внимания остается главное отличие политического курса страны — его социальная ориентированность, закрепление на конституционном уровне основных приоритетов государства, таких как поддержка семей с детьми, сирот, инвалидов и обеспечение равных возможностей последним в реализации их прав и свобод.

К слову, многие предложения, нашедшие отражение в проекте Конституции, были инициированы членами Совета Республики. Вместе с тем еще предстоит серьезная работа по доработке окончательного варианта Основного Закона, который будет вынесен на всенародный референдум в середине февраля.

- Стать причастным к этому процессу может каждый гражданин нашей страны, кто выскажет свои предложения по совершенствованию главного документа страны. От нас же, парламентариев, потребуется последующее законодательное наполнение по принятию новых и корректировке значительного количества действующих нормативных актов — созданию правовых механизмов внедрения конституционных новаций, - подытожила Татьяна Рунец.