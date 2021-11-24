Рунец: сенаторы на постоянной основе проводят мониторинг цен в стране

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– рассказала Татьяна Рунец.По ее словам, сенаторы и МАРТ в этом направлении работают в тесной связке.– отметила Татьяна Рунец.На контроле также ассортиментный перечень товаров. Кроме того, сенаторы участвуют в мониторинге цен на лекарственные препараты.– констатировала Татьяна Рунец.Сегодня в Совете Республики проходит совещание по мониторингу цен на продукты питания и лекарственные препараты.– дополнила сенатор.