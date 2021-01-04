Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 5 января личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Минск, ул. Кирова, 49.
Кроме того, личный прием будет осуществляться по предварительной записи путем направления письменного обращения в Совет Республики по адресу: 220016, Минск, ул. Красноармейская, 9 или электронного обращения.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.
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Рунец проведет личный прием граждан 5 января
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ