Рунец проведет личный прием граждан 5 января

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Минск, ул. Кирова, 49.Кроме того, личный прием будет осуществляться по предварительной записи путем направления письменного обращения в Совет Республики по адресу: 220016, Минск, ул. Красноармейская, 9 или электронного обращения.По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.