Рунец: принятие решения МВФ о предоставлении Беларуси миллиарда долларов оправданно и адекватно

Реакция так называемых демократических сил на предоставление помощи МВФ Беларуси – очередное свидетельство их несостоятельности и явно завышенных политических амбиций. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Фото пресс-службы Совета Республики

Сенатор отметила:

– Выделение Беларуси Международным валютным фондом финансовой помощи, эквивалентной одному миллиарду долларов, для меня является целиком оправданным, адекватным и ожидаемым ходом, поскольку эти средства предназначены для поддержки экономики нашей страны.

При этом Татьяна Рунец обратила внимание на сопутствующий этой новости аспект:

– Удивляет другое: шумиха, раздутая вокруг этого события, и призывы беглой оппозиции к блокированию решения, принятого финансовым институтом. Эти действия выглядят как минимум антинародными, поскольку направлены на ущемление интересов простых белорусских граждан, и политически суицидальными – ведь лидеры так называемой оппозиции стремятся навредить народу, от лица которого они якобы выступают. Присмотритесь внимательнее и убедитесь сами, что эти призывы не что иное, как популизм, возможность напомнить зарубежным грантодателям о своем существовании и поддержать свой стремительно падающий рейтинг.

Сенатор убеждена:

– Подобная реакция так называемых демократических сил на предоставление помощи – это очередное свидетельство их несостоятельности и явно завышенных политических амбиций.

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