Рунец: нельзя спокойно наблюдать за гибелью мирных граждан на границе

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– сказала Татьяна Рунец. –Сенатор отметила, что таким неоправданно жестоким и бесчеловечным отношением к мигрантам, среди которых есть малолетние дети, беременные женщины, немощные старики, ослабленные болезнью люди, польское руководство совершает преступление против человечности, нарушая тем самым международное право.– добавила парламентарий.