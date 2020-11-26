Рунец избрана заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец была избрана заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ по экономике и финансам. Это произошло в рамках заседания вышеуказанной комиссии, сообщили в пресс-службе высшей палаты Парламента.
«Я рада подключиться к работе Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам теперь уже в статусе заместителя ее председателя. Надеюсь на совместную плодотворную работу в экономическом блоке Ассамблеи», – сказала Татьяна Рунец.
На обсуждение в рамках заседания вынесли 17 вопросов, включая организационные и рассмотрение проектов модельных законов и рекомендаций. Сообщается, что уточнились вопросы ведения Постоянной комиссии МПА СНГ, заслушана информация о результатах ее работы в 2019 году. Участники заседания обменялись мнениями об итогах очередного заседания Экспертного совета по экономике при МПА СНГ в 2020 году, приняли решения по выработанным советом рекомендациям.
«Белорусской стороной внесен ряд предложений по вопросам повестки дня. Так, по проекту модельного закона МПА СНГ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» отмечена необходимость доработки или системной актуализации документа в связи с тем, что он был подготовлен еще в 2015 году, а в настоящее время внешнеторговая деятельность осуществляется в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, регулируется Договором о Евразийском экономическом союзе, Договором о зоне свободной торговли СНГ. Принято решение проработать к следующему заседанию Постоянной комиссии вопрос о целесообразности подготовки документа», – добавили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.
Что касается блока проектов документов, разработанных МПА СНГ совместно с ЕБРР по вопросам публично-частного партнерства в государствах – участниках СНГ, Татьяна Рунец отметила: госорганы и организации нашей страны, рассмотревшие этот пакет, высоко оценили актуальность документов и их применимость для Беларуси.
Фото: Совет Республики
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Рунец избрана заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам
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