Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Рунец: безопасность платежей – один из ключевых индикаторов эффективности платежного рынка

Рунец: безопасность платежей – один из ключевых индикаторов эффективности платежного рынка

Вопросы развития платежного рынка Беларуси в контексте обеспечения кибербезопасности платежей обсудили сегодня во время заседания Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, пишет БЕЛТА.


Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и объединило сенаторов, представителей банков и МВД. "Мы договорились с коллегами-сенаторами, что будем на постоянной основе организовывать тематические заседания Постоянной комиссии и рассматривать на них актуальные и важные вопросы экономики, финансовой и денежно-кредитной сфер. Естественно, с приглашением экспертов и компетентных специалистов, – сказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец. – Уверена, это станет хорошим подспорьем для сенаторов в их законотворческой работе".

Сегодня в Совете Республики прошло первое такое заседание. "И тема, на мой взгляд, очень интересная. Она посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности платежей в рамках развития платежного рынка Беларуси, – отметила сенатор. – Полагаю, что в современных условиях безопасность платежей – это один из ключевых индикаторов эффективности платежных систем и платежного рынка в целом. Значение и объемы электронных платежей возрастают, но вместе с тем все более изощренными становятся способы хищения средств с пластиковых карт, счетов предприятий. Нельзя сказать, что это дискредитирует систему электронных платежей. Ho консолидировать усилия регулятора, спецподразделения Министерства внутренних дел, банков для повышения безопасности платежной системы необходимо. Наша основная цель – комплексно обсудить ситуацию в сфере обеспечения кибербезопасности платежей. Очень полезно узнать о конкретных кейсах в данной области".

Как подчеркнул заместитель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, тема, вынесенная на обсуждение, действительно актуальная и таит в себе два ключевых вызова. С одной стороны, развитие технологий открывает дополнительные возможности для развития платежного рынка страны. С другой стороны, развитие технологий расширяет возможности не только для пользователей, но и для киберпреступности. Поэтому необходимо постоянно держать руку на пульсе, реагировать на все технологические новшества в области кибермошенничества, что позволит сделать банковскую систему и систему всех платежей более безопасной.

На сегодняшний день у Национального банка в разработке находится проект указа о противодействии киберугрозам в банковской сфере. В ближайшее время он будет направлен в заинтересованные организации. "Назрели два важных вопроса. Первый – блокировка фишинговых сайтов. На наш взгляд, действующую систему необходимо совершенствовать, чтобы повысить эффективность и быстроту реагирования. Поскольку постоянно появляются новые сайты и возникают новые риски, на которые надо реагировать более оперативно. И второй важный вопрос: как можно было бы быстрее дать полномочия и возможности использования и возврата средств, которые были похищены мошенниками, но их вовремя сумели остановить. Пока, к сожалению, у банковской системы и Национального банка нет полномочий, чтобы эти ресурсы вернуть законным владельцам", – пояснил Дмитрий Калечиц. Все эти вопросы найдут отражение в разрабатываемом документе.

Как добавил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев, необходимо повышать финансовую грамотность населения. "Вопрос заключается не в информационной безопасности. На сегодняшний день основная проблема – это человеческая беспечность. Финансовая неграмотность – основная причина, и она находится в основе всего. Одной профилактической работы МВД недостаточно. Прежде всего к этой работе должны подключаться банки. Только вместе мы сможем выработать алгоритм по взаимодействию в данном направлении", – подытожил он.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В МИД открылась выставка, приуроченная к 75-летию ЮНЕСКО
Саннадзор проводит мониторинг соблюдения масочного режима в Гомеле
Реальные денежные доходы белорусов в январе – сентябре выросли на 4,9 процента
Пассажирам для полета в КНР нужно пройти онлайн-регистрацию "Свидетельства о состоянии здоровья"
Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси
Рунец: безопасность платежей – один из ключевых индикаторов эффективности платежного рынка
Экспорт товаров через БУТБ в октябре вырос на 22 процента
Трамп опроверг, что его штаб исключил из исков в Пенсильвании обвинения против избиркомов
Ученые назвали новый фактор риска при коронавирусе
БЖД отправила в Китай десятый контейнерный поезд с беленой целлюлозой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
В Минской области планируют привить от гриппа не менее 40 процентов населения
Внесены поправки в Декрет о госрегулировании производства, оборота и потребления табака
Промышленное производство в Беларуси в январе – октябре снизилось на 1,2 процента
В МАРТ напомнили, какую одноразовую пластиковую тару запрещается использовать и продавать общепиту с 2021 года
В Гомельской и Витебской областях сегодня продолжили зарыбление
Мир за выходные: выборы в Молдове, обещание новых судов от Трампа и российские миротворцы в Нагорном Карабахе
БМЗ договорился с российскими потребителями о поставке металлопродукции в следующем году
Пассажиропоток четырех новых станций минского метро составляет около 10 тыс. человек в день
Беларусь призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича
В Беларуси с 15 декабря вводится новый способ оплаты проезда по дорогам
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
Китай стал мировым лидером по числу базовых станций 5G
Розничный товарооборот в Беларуси в январе – октябре увеличился на 2,3%
ВВП Беларуси в январе – октябре составил 121,4 млрд рублей
Россельхознадзор снимает запрет на поставки груш из Гродненской области
В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19
Проект госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы вынесен на общественное обсуждение
Назван главный фильм года
Косметолог назвала процедуры, которые стоит делать женщинам в зависимости от типа старения кожи
Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России
В Бресте праздничные ярмарки начнут работать с 1 декабря
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам
«Минскводоканал»: рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой
В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабилизационные фонды
У витебчанина в поезде украли крупную сумму денег
Основатель Zoom потерял 4 миллиарда долларов из-за вакцины от коронавируса
БРСМ разработал серию стикеров "Береги себя"
Фотофакт. Запуск космического корабля Crew Dragon
В Гомеле женщина упала на вокзале в обморок, у нее при себе оказался револьвер
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
В Дубровенском районе мужчина погиб под колесами грузового поезда
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах выявлены в октябре в 15 районах Гомельщины
Станция метро "Площадь Ленина" в Минске открыта для пассажиров
В Добруше легковушка угодила в реку – на помощь пришли спасатели
Авторы
СКАНИРУЙТЕ