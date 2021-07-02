На следующей неделе во вторник, 6 июля, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет личный прием граждан. Обратиться с волнующими вопросами смогут также индивидуальные предприниматели, их представители и представители юридических лиц, информирует БЕЛТА.
Согласно информации пресс-службы верхней палаты Парламента, принять участие в мероприятии можно по предварительной записи. Для этого необходимо направить в Совет Республики письменное (220016, Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронное обращение (форма для заполнения опубликована на сайте Совета Республики).
Личный прием пройдет по адресу Минск, ул.Кирова, 49.
Более подробно ознакомиться с информацией о мероприятии можно по номеру (8017) 327-46-74.
Фото: БЕЛТА
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Рунец 6 июля проведет личный прием граждан
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