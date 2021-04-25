Румынские регионы Бакэу и Нямц рассматривают возможность подключения белорусских компаний к крупным транспортным и инфраструктурным проектам

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению президента Европейской федерации двусторонних торговых палат Мариана Овидиу Стэникэ посетил регионы Бакэу и Нямц. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.



«Посол Беларуси посетил города Бакэу, Роман, Команешти, Мойтешти, Тыргу Окна, Слэник Молдова, в которых провел встречи с руководством уездов, депутатами Парламента Румынии, представителями бизнес-кругов, учреждений образования и культуры. На встречах обсуждены вопросы развития сотрудничества, включая установление межрегиональных связей и побратимства городов. Отдельное внимание уделено возможности подключения белорусских производителей пассажирского электротранспорта, коммунальной и дорожно-строительной техники к реализации транспортных и инфраструктурных проектов, использования белорусских материалов и технологий при проведении работ по реновации жилого фонда, включая замену лифтов в жилых домах и административных зданиях, а также реализации программ энергосбережения и утилизации отходов. Особый акцент сделан на продвижении белорусской сельскохозяйственной техники», — рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.



Также речь шла о продолжении развития сотрудничества между медицинскими центрами, учреждениями образования и культуры, участии в культурных мероприятиях и фестивалях. Андрей Гринкевич посетил ряд компаний в сферах химической промышленности, энергетики, производства продуктов питания. Посол Беларуси провел встречи с руководителями крупнейших в Румынии компаний в области деревообработки, строительства, металлургической промышленности, сельского хозяйства, а также учреждений медицины, образования, культуры и туризма.



Глава белорусской дипломатической миссии принял участие в бизнес-форуме деловых кругов регионов Бакэу и Нямц, провел презентации промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, научно-технического, технологического, логистического, туристического, медицинского, спортивного, IT потенциала Республики Беларусь.



Кроме того, Андрей Гринкевич провел встречу с Архиепископом Романа и Бакэу Иоакимом и обменялся с ним мнениями по отдельным аспектам белорусско-румынских отношений в области культуры и образования.



Регионы Бакэу и Нямц расположены на северо-востоке Румынии. По информации белорусского посольства, регион Бакэу обладает развитой промышленностью, занимая пятое место по объему производства товаров среди уездов Румынии. Основными отраслями являются нефтяная, машиностроительная, авиационная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность и добыча угля. В городе Онешть данного уезда родилась самая знаменитая спортсменка Румынии Надя Комэнечи.



Регион Нямц известен как один из духовных и природных центров Румынии. В уезде находится 2 из 9 национальных парков страны, а также самое большое количество монастырей в мире, которые можно найти на одном квадратном километре.

