Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Румынские регионы Бакэу и Нямц рассматривают возможность подключения белорусских компаний к крупным транспортным и инфраструктурным проектам

Румынские регионы Бакэу и Нямц рассматривают возможность подключения белорусских компаний к крупным транспортным и инфраструктурным проектам

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению президента Европейской федерации двусторонних торговых палат Мариана Овидиу  Стэникэ посетил регионы Бакэу и Нямц. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.
 
«Посол Беларуси посетил города Бакэу, Роман, Команешти, Мойтешти, Тыргу Окна, Слэник Молдова, в которых провел встречи с руководством уездов, депутатами Парламента Румынии, представителями бизнес-кругов, учреждений образования и культуры. На встречах обсуждены вопросы развития сотрудничества, включая установление межрегиональных связей и побратимства городов. Отдельное внимание уделено возможности подключения белорусских производителей пассажирского электротранспорта, коммунальной и дорожно-строительной техники к реализации транспортных и инфраструктурных проектов, использования белорусских материалов и технологий при проведении работ по реновации жилого фонда, включая замену лифтов в жилых домах и административных зданиях, а также реализации программ энергосбережения и утилизации отходов. Особый акцент сделан на продвижении белорусской сельскохозяйственной техники», — рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.
 
Также речь шла о продолжении развития сотрудничества между медицинскими центрами, учреждениями образования и культуры, участии в культурных мероприятиях и фестивалях. Андрей Гринкевич посетил ряд компаний в сферах химической промышленности, энергетики, производства продуктов питания. Посол Беларуси провел встречи с руководителями крупнейших в Румынии компаний в области деревообработки, строительства, металлургической промышленности, сельского хозяйства, а также учреждений медицины, образования, культуры и туризма. 
 
Глава белорусской дипломатической миссии принял участие в бизнес-форуме деловых кругов регионов Бакэу и Нямц, провел презентации промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, научно-технического, технологического, логистического, туристического, медицинского, спортивного, IT потенциала Республики Беларусь.
 
Кроме того, Андрей Гринкевич провел встречу с Архиепископом Романа и Бакэу Иоакимом и обменялся с ним мнениями по отдельным аспектам белорусско-румынских отношений в области культуры и образования.
 
Регионы Бакэу и Нямц расположены на северо-востоке Румынии. По информации белорусского посольства, регион Бакэу обладает развитой промышленностью, занимая пятое место по объему производства товаров среди уездов Румынии. Основными отраслями являются нефтяная, машиностроительная, авиационная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность и добыча угля. В городе Онешть данного уезда родилась самая знаменитая спортсменка Румынии Надя Комэнечи.
 
Регион Нямц известен как один из духовных и природных центров Румынии. В уезде находится 2 из 9 национальных парков страны, а также самое большое количество монастырей в мире, которые можно найти на одном квадратном километре.
 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м
Великобритания направила в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом
В мире за сутки выявили более 830 тыс. заразившихся коронавирусом
Гороскоп на 27 апреля
Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с западными партнерами - Макей
Украинский депутат: Лукашенко олицетворяет справедливость - социальную и правовую
Белорусские спортсмены выиграли две медали в заключительный день ЧЕ по борьбе в Польше
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в I полугодии
Украинский депутат: 628 граждан Украины избавились в Беларуси от смертельных недугов
Барсуков: ситуация в стране находится под контролем
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
"Краснодар" одержал первую победу под началом Гончаренко
Рубки леса в Беларуси проводятся выверенно и планово - Дрожжа
Беларусь планирует в 2021 году увеличить объемы производства молока и мяса
Ковальчук рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио
Эксперт о попытке госпереворота: речь не о политике, а о терроризме
Беларусь подключится к создаваемой Афрэксимбанком цифровой платформе Trade Info Services
Глеб Макаренко занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Очередного нетрезвого водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции
Егор Шрамков занял четвертое место на ЧЕ по спортивной гимнастике в Швейцарии
Андрей Равков встретился с председателем Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Азербайджана
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
Белорусы заняли пятое место на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге
В работе Twitter зафиксирован сбой
Церемония вручения "Оскара" впервые состоится на нескольких площадках
Румынские регионы Бакэу и Нямц рассматривают возможность подключения белорусских компаний к крупным транспортным и инфраструктурным проектам
Около 700 человек приняли участие в «Весеннем велопробеге» в Гомеле
Главу Минздрава Ирака и губернатора Багдада отправили в отставку после пожара в больнице
Поставки в Украину техники МАЗ после 1 мая продолжатся в полном объеме
Футболисты БАТЭ вышли на второе место в чемпионате Беларуси
Соболенко проиграла Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте
Неизвестный похитил пожертвования из костела в Логойске
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
"Цмокi-Мiнск" разгромили "Астану" в Единой лиге ВТБ
Музей истории в Клецке рассказывает об экспонатах через соцсети
Директор ФСБ России: причастность США к попытке переворота в Беларуси исследуется
Собака ворвалась на беговую дорожку и победила в эстафете, повеселив зрителей (видео)
Пропавшую индонезийскую подлодку обнаружили, моряки погибли
Участники автопробега «За единую Беларусь» посетили Гомель
Сайт БелАЭС временно недоступен
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в основную сетку турнира в Мюнхене
В 30 км от катастрофы - воспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Число погибших при пожаре в больнице Багдада возросло до 82
В Лидском районе при пожаре погибли два человека
Число введенных доз вакцины против COVID-19 в мире превысило 1 млрд
Президент Армении принял техническую отставку правительства Пашиняна
Авторы
СКАНИРУЙТЕ