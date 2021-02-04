Румыния по объему продаж продукции МТЗ занимает третье место в Европе и девятое – среди стран мира

Фото из архива

БЕЛТА

Посол ознакомился с деятельностью компании «Трактор МТЗ» и провел предметные переговоры с руководством предприятия. Обсуждены конкретные шаги, нацеленные на дальнейшее увеличение объемов продаж белорусских тракторов в Румынии, в том числе с учетом сохраняющейся сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.Как отметили в посольстве, румынский рынок является важным и значимым для ОАО «Минский тракторный завод». Румыния по объему продаж продукции ОАО «МТЗ» занимает третье место в Европе и девятое – среди всех стран мира. В 2020 году даже в условиях пандемии коронавируса в Румынии реализованы 600 белорусских тракторов на сумму 5,8 миллиона долларов США.