Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил румынский уезд Галац, в котором расположена и успешно функционирует компания «Трактор МТЗ», занимающаяся продвижением и реализацией продукции ОАО «Минский тракторный завод» на румынском рынке. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
Фото из архива БЕЛТА
Посол ознакомился с деятельностью компании «Трактор МТЗ» и провел предметные переговоры с руководством предприятия. Обсуждены конкретные шаги, нацеленные на дальнейшее увеличение объемов продаж белорусских тракторов в Румынии, в том числе с учетом сохраняющейся сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Как отметили в посольстве, румынский рынок является важным и значимым для ОАО «Минский тракторный завод». Румыния по объему продаж продукции ОАО «МТЗ» занимает третье место в Европе и девятое – среди всех стран мира. В 2020 году даже в условиях пандемии коронавируса в Румынии реализованы 600 белорусских тракторов на сумму 5,8 миллиона долларов США.
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Румыния по объему продаж продукции МТЗ занимает третье место в Европе и девятое – среди стран мира
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