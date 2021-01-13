Румяные, горячие и ароматные. Топ-6 простых рецептов домашних пирожков

Пирожки с курицей и сыром

• Курица - 300 г

• Сыр - 100 г

• Пшеничная мука - 150 г

• Сметана - 3 г

• Яйцо куриное - 1 штука

• Соль щепотка

• Зелень - 10 г

• Растительное масло - 4 столовые ложки

Хрустящие пирожки с мясом

• Говяжий фарш - 350 г

• Лук репчатый - 1 штука

• Чеснок - 2 зубчика

• Паприка по вкусу

• Молотая корица - 1 чайная ложка

• Молотый кумин (зира) по вкусу

• Бездрожжевое слоеное тесто - 200 г

• Соль по вкусу

• Оливковое масло по вкусу



Пирожки с капустой и морковью

• Пшеничная мука - 1 кг

• Соль - 2 чайные ложки

• Сода - ½ чайной ложки

• Кефир - ½ л

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Морковь - 1 штука

• Молодая капуста - 500 г

• Лук репчатый - 2 штуки

• Молотый красный перец по вкусу





Пирожки из песочного теста с лососем

• Пшеничная мука - 175 г

• Соль на кончике ножа

• Сливочное масло - 75 г

• Яйцо куриное - 1 штука

• Твердый сыр - 75 г

• Филе лосося - 250 г

• Красный сладкий перец - 2 штуки

• Измельченный укроп - 4 столовые ложки

• Сметана 30%-ная - 100 г

• Перец черный молотый по вкусу

• Лук репчатый - 1 головка

Пирожки с грибами

• Пшеничная мука - 1 кг

• Молоко - 300 мл

• Сахар - 150 г

• Яичный желток - 3 штуки

• Свежие дрожжи - 70 г

• Соль щепотка

• Сливочное масло - 70 г

• Свежие грибы - 400 г

• Растительное масло - 70 мл

• Лук репчатый - 1 головка

• Яйцо куриное2 штуки

• Зеленый лук - ½ пучка

• Перец черный молотый по вкусу

Пирожки с яблоком и корицей

• Пшеничная мука - 200 г

• Молоко - 125 мл

• Сухие дрожжи - 7 г

• Соль щепотка

• Сахар - 3 столовые ложки

• Яблоко - 2 штуки

• Корица - ¼ столовой ложки

• Сливочное масло - 20 г

Попробуйте испечь пирожки по нашим рецептам, и вы получите истинное удовольствие и от процесса, и от результата. И ваши домочадцы обязательно это оценят.1. Соединить в мисочке просеянную муку с 1 столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Перемешать до однородности.2. Добавить около 150 миллилитров кипятка и как следует перемешать.3. Сразу может показаться слегка липковатым, однако муку можно будет добавить немного позже, когда тесто хорошо остынет.4. Куриное филе вымыть, просушить и нарезать небольшими кубиками.5. Сыр натереть на средней или мелкой терке.6. Свежую зелень вымыть, просушить и измельчить. Использовать можно зеленый лук, петрушку, укроп и т.д.7. В мисочке соединить все ингредиенты начинки. Добавить яйцо и сметану, немного посолить по вкусу. Все тщательно перемешать до однородности.9. Когда тесто остыло, его можно хорошо вымешать руками и при необходимости добавить муку. Разделить на несколько одинаковых частей, каждую из которых раскатать в тонкую лепешку.10. Выложить начинку на тесто. При желании курицу можно не соединять с сырной массой, а положить отдельно.11. Свернуть пирожок и вилкой защипать края.12. На сковороде разогреть растительное масло и выложить туда пирожки.13. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.1. Достаньте тесто, чтобы к готовности начинки оно разморозилось.2. Обжарьте фарш на оливковом масле до золотистого цвета.3. Выложите фарш в миску. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанную луковицу и измельченный чеснок. Добавьте паприку, корицу, кумин и соль. Жарьте, помешивая, еще 2–3 минуты.4. Верните фарш в сковороду, готовьте еще минут 8.5. Пока начинка остывает, раскатайте тонко тесто. Раскатанный пласт разделите на 8 квадратов размером примерно 10 на 10 см. В середину каждого такого квадрата положите начинку и сворачивайте трубочку. Не забудьте защипнуть края.6. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде и обжарьте по 2–3 трубочки с 2-х сторон до золотистого цвета. Примерно 4 минуты.1. Тесто. Предварительно просеиваем муку, добавляем соль, соду и смешиваем ингредиенты. Делаем небольшую лунку в смеси муки, соли и соды, и добавляем 1 яйцо и кефир. Замешиваем тесто и оставляем его на некоторое время.2. Начинка. Нарезаем морковь соломкой и обжариваем на небольшом огне. К моркови добавляем мелко нарезанный лук и капусту (соль, перец по вкусу) и обжариваем на небольшом огне 10 минут. Затем накрываем крышкой и тушим еще 10 минут.3. Берем небольшой шарик теста (если тесто прилипает к рукам, то руки можно смазать небольшим количеством растительного масла), разминаем в лепешку, кладем на середину лепешки начинку (количество начинки на ваше усмотрение) и склеиваем концы.4. Разбиваем яйцо, смешиваем белок с желтком, добавляем 3 столовые ложки воды и смешиваем ингредиенты. Смазываем пирожки.5. Выпечка. Лист смазываем небольшим количеством масла. Духовку предварительно нагреваем примерно 30– 40 минут. Ставим лист в духовку на 30 минут и выпекаем пирожки при температуре 200 градусов.1. Отварить филе лосося и разделить его на кусочки, избавляясь от костей.2. Разогреть духовку до 220 градусов.3. Просеять муку и щепотку соли. Нарубить в муку сливочное масло комнатной температуры и руками растереть муку с маслом в крошки. Добавить натертый на мелкой терке сыр и взбитое венчиком яйцо. Тщательно перемешать и вымесить тесто. Сформировать шар, завернуть в полиэтилен и положить в холодильник не менее чем на 30 минут.4. На сковороде обжарить небольшую луковицу до прозрачности, добавить нарезанный мелкими кубиками болгарский перец. Когда перец станет мягким, смешать все с кусочками лосося, укропом и сметаной, посолить и поперчить.5. На посыпанной мукой поверхности раскатать тесто, достаточно тонко и формой 10 см, либо большой чашкой вырезать кружки. Положить в центр каждого кружка немного начинки, сложить пополам и защипнуть края6. Выкладывать пирожки на смазанный противень. Обрезки теста снова можно раскатать для следующих пирожков. Смазать пирожки либо желтком, либо молоком и посыпать оставшимся сыром.7. Выпекать 20–25 минут до золотисто-коричневого цвета.1. Растворить дрожжи в теплом молоке, добавить 50 грамм сахара, половину муки, перемешать и поставить подходить на 3 часа.2. Желтки растереть с оставшимся сахаром. Добавить в опару. Растворить соль в небольшом количестве воды, добавить туда же. Масло сливочное размягчить, смешать с опарой и добавить растительное масло, после чего добавить оставшуюся муку и замесить мягкое тесто. Поставить подходить еще на час. За это время обмять тесто 1–2 раза.3. Пока тесто подходит, приготовить начинку. Грибы, лук нашинковать, обжарить на масле, посолить, поперчить. Яйца отварить вкрутую, очистить, мелко порубить, добавить к грибам. Лук зеленый измельчить, добавить туда же.4. Подошедшее тесто обмять. Лепить пирожки и укладывать их на противень на пергамент швом вниз. Поставить подойти минут на 10–15. Перед выпечкой можно смазать яйцом, взбитым с ложкой молока или сливок. Выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.1. Растворить дрожжи и 1 столовую ложку сахара в 4 столовых ложках теплого молока. Дать постоять 10–15 минут. Перемешать.2. Муку смешать с солью и 1 столовой ложкой сахара, добавить оставшееся молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить подходить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.3. Для начинки яблоки некрупно порезать, добавить слив. масло с 1 столовой ложкой сахара и специями (дать немного настояться).4. Когда тесто подошло второй раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики. Шарик раскатываем, накладываем начинку и формируем пирожок.5. Пирожки уложить на противень, накрыть влажной салфеткой и оставить еще на 30 минут. Смазать взбитым яйцом.6. Духовку разогреть до 200 градусов и печь пирожки около 25 минут.