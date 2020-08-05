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  2. Руммо: я уверен, что агрессивные действия никогда не приведут к позитивному результату

Руммо: я уверен, что агрессивные действия никогда не приведут к позитивному результату

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН, заслуженный врач Беларуси Олег Руммо сказал sb.by:

- Сейчас страна переживает очень непростое время. И так получилось, что оно совпало с мировой турбулентностью, которая обусловлена коронавирусом. В этой сложной ситуации архиважно сохранить нашу страну, нашу стабильность, наш очень позитивный имидж как государства, где люди спокойны, трудятся и своим трудом достигают поставленных целей. То, что происходит сейчас в некоторых СМИ, телеграм-каналах, вызывает у меня очень серьезные опасения, поскольку я уверен, что агрессивные действия никогда не приведут к позитивному результату.

Только спокойно, только выдвигая аргументы во время дискуссий, можно получить приличный результат. Нам есть чем заниматься в ближайшее время: нужно не только сохранить страну, но и укрепить ее, упрочить те достижения, которые у нас уже есть. То, что произошло в мире за последние полгода, окончательно убедило меня: только мы сами способны решать свои проблемы, только мы сами способны достигать тех целей, которые перед собой ставим. Если общество будет едино, если народ будет движим одной целью, будет гораздо проще получить то, чего мы желаем.

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