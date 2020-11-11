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  2. Руммо: в следующем году откроется корпус хирургии и трансплантации, на который потрачено около 170 миллионов рублей

Руммо: в следующем году откроется корпус хирургии и трансплантации, на который потрачено около 170 миллионов рублей

Директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии рассказал о двух проектах, которые реализуются в центре. 


– Первый проект – строительство корпуса хирургии и трансплантации – был задуман в конце 2018 года. Могу сказать, что жизнь заставила его реализовать, ведь у нас огромное количество пациентов. Во время посещения нашего центра Глава государства дал добро: новому корпусу быть. Проект стоит около 170 миллионов рублей, он суперсовременный. В новом хирургическом модуле будет 3 современные операционные, отделение анестезии и реанимации для самых тяжелых пациентов и современное диагностическое оборудование – МРТ, другие диагностические аппараты. Все это поможет улучшить качество обслуживания пациентов. На проект было отведено три года, уже в следующем году, в декабре, мы откроем этот корпус. 

Олег Руммо отметил, что в нашей стране медики за несколько лет создали новое направление в медицине. 

– Сегодня нет в мире операций, которые мы бы не могли выполнять. Но в корпусе оборудование будет современнее – это новые возможности для специалистов, которые позволят меньшими усилиями и за более короткое время делать сверхсложные операции.  

Рассказал директор центра и о втором проекте – строительстве блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

– Он тоже пришел «от жизни». В 1993 году в стране был реализован важный проект по созданию блока трансплантации костного мозга. Это отделение с 1993 года модернизировалось, но сейчас все-таки перестало удовлетворять потребности пациентов: и наших, и из зарубежных стран. Накопив определенную сумму, мы решили, что можем взять кредит и совместно с Мингорисполкомом выплачивать его. Частичка труда коллектива будет в этом проекте. Цена вопроса – 25 миллионов долларов. Мы уже закончили с небольшим опережением сроков создание проектно-сметной документации, а в декабре-январе будем начинать стройку; закончим примерно через два года. В блоке будет два 10-коечных подразделения, мощная лаборатория.

Олег Руммо отметил: сейчас на экспорте услуг центр зарабатывает в год 9 миллионов долларов. 

– 10 лет назад это было меньше 200 000 долларов. К нам едут пациенты из Израиля, Японии, всех стран бывшего СССР. Признаюсь честно: сейчас непростые времена для всего здравоохранения и центра, связанные с пандемией. От коронавируса у нас лечатся молодые мамы после родов, беременные и просто молодые люди, у которых болезнь приняла затяжное или очень тяжелое течение. Это не обычное лечение, каждый пациент требует индивидуального подхода. Но мы продолжаем делать трансплантации – многие приезжают к нам в центр за последней надеждой. Не хочу драматизировать, но нас ждут сложные ближайшие месяцы. Мы обязаны выстоять и помогать пациентам. 

В связи с этим прокомментировал Олег Руммо и забастовки, к которым призывают присоединиться медиков. 

– Я не знаю, что такое забастовка медработника. Если ты надел халат, ты должен сделать все, чтобы помочь. Иначе ты не врач. 

Фото: БЕЛТА
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