Комментируя призывы к забастовкам врачей, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо поделился мнением о том, что медики не могут не лечить пациентов. Об этом пишет БЕЛТА.
«Врач не имеет морального права не оказывать помощь человеку, если может ее оказать, кто бы этот человек ни был, даже если это личный враг, классовый враг или преступник», – считает Олег Руммо.
Он добавил, что выбрал профессию медика, чтобы «врага своего личного лечить, а не только того, кого люблю».
Также директор центра порассуждал на тему того, какие медики задумываются о забастовках. «Какие вообще медики могут рассуждать о том, чтобы не лечить человека? Это не врачи, это полное отсутствие профессии», – подытожил он.
Фото: БЕЛТА
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Руммо о призывах к забастовкам медиков: «Врач не имеет морального права не оказывать помощь человеку, даже если это личный враг»
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