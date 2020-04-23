Румас: проект стратегии развития евразийской интеграции — результат сложного компромисса сторон

Проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года — это результат достаточно сложного компромисса сторон. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время внеочередного заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в формате видеоконференции.

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— Не берусь судить, насколько подготовленный проект стратегических направлений этому посылу соответствует. Многие действительно амбициозные предложения комиссии усилиями отдельных экспертов были исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне. По целому ряду мер приняты максимально мягкие формулировки, и только практика реализации стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах. То есть мы все понимаем, что проект стратегических направлений — это результат достаточно сложного компромисса сторон. Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания функционирования действительно экономического союза, мы должны честно и открыто договариваться, чтобы не повторить судьбу целого ряда прототипов экономического союза.

Сергей Румас напомнил, что нынешнее внеочередное заседание проходит спустя две недели после встречи глав правительств.

— В рамках нашей предыдущей встречи мы договорились провести внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета для рассмотрения несогласованных вопросов по проекту стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Члены Совета ЕЭК и Коллегия хорошо поработали и оставили для нас один, но весьма чувствительный вопрос. Напомню, главы государств 6 декабря 2018 года поручали нам представить этот документ им для утверждения до конца 2019 года. К сожалению, мы этот срок нарушили. Но надеюсь, что к очередному заседанию 19 мая 2020 года Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской экономической интеграции.

Руководитель белорусского Правительства напомнил, что декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, в целях реализации которой и разработаны стратегические направления, отмечено, что полная реализация договоренностей в установленных Договором о ЕАЭС сферах, дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытие интеграционного потенциала ЕАЭС требуют принятия амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества и совершенствованию институтов ЕАЭС.