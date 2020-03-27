Румас побывал на строительстве завода белой жести в Миорском районе

Строительная готовность объекта составляет 93%, рассказал Премьер-министру генеральный директор предприятия Петр Шимукович, передает БЕЛТА.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас побывал на строительстве металлопрокатного завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе.

Глава Правительства посетил основной цех завода, где расположено главное технологическое оборудование, всесторонне оценил технологии, которые будут применяться на заводе, а также провел штаб с основными участниками инвестпроекта по вопросам маркетинговой стратегии предприятия. Также обсуждались причины задержки сроков реализации проекта, в том числе связанные с затруднениями в схеме финансирования, варианты их решения.

По словам Петра Шимуковича, в настоящее время основные вопросы, препятствующие воплощению инвестпроекта в жизнь, решены.

— На данный момент у нас еще есть ряд объектов в разной степени готовности, без которых реализация проекта невозможна. Однако в ближайшее время строительная часть проекта будет завершена. Останутся работы, связанные с пусконаладочными операциями по всем технологическим единицам, — констатировал он.

По его словам, с середины января на заводе переведен в режим предпусконаладки стан холодной прокатки. На протяжении последних полутора месяцев на нем выполнялись все операции, предусмотренные компанией — поставщиком оборудования. Крупные недостатки не выявлены. Сейчас интенсивно ведутся все остальные работы. Генподрядчик и субподрядчики нацелены на то, чтобы сократить их сроки.

— Строительство завода ведется более трех лет. Из-за пауз с финансированием мы "вылетаем" из намеченных сроков на полгода, — отметил председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп" Алексей Коваленок.

Он акцентировал внимание на шлейфе проектов, которые тянет за собой создание в районе нового мощного производства. Так, на ближайшую перспективу здесь запланировано строительство комфортного служебного жилья для работников завода (будет предоставляться бесплатно, а при отработке 10-летнего стажа переходить в собственность сотрудника), детского сада, школы, крупного многофункционального центра и высокотехнологичного медицинского центра. Последний проект реализуется в государственно-частном партнерстве.

Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы и Указом от 9 июня 2014 года № 271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором является австрийская компания ММРZ GmbH.