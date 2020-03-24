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Румас объяснил механизм поставок в Беларусь российской нефти

Премьер-министр Сергей Румас сегодня рассказал, на каких условиях российские компании будут поставлять нефть в Беларусь.

Фото: БЕЛТА 

— С конца прошлого года Беларусь вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши нефтеперерабатывающие заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Премия составляет в цене 11,7 доллара. И только в субботу мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премий. Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают сами компании (то есть они будут поставлять с премией в цене в 4,7 доллара). А эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — подчеркнул Сергей Румас. 

Премьер-министр напомнил, что, к примеру, крупная компания «Роснефть» (как и многие​ другие компании) не соглашалась​ поставлять нефть без премии, а настаивала на уплате полной премии:​

 Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть. Еще далеко не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Мы в первую​ очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые​ в это сложное для нас время —​ I​ квартал —​ поставляли нефть на нефтеперерабатывающие заводы без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях​ будет отдан безусловный приоритет.​

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