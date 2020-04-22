Румас: эффективность работы кожевенных организаций остается на низком уровне

Эффективность работы кожевенных организаций остается на низком уровне. Об этом заявил Премьер-министр Сергей Румас во время заседания Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы развития кожевенной отрасли. По его словам, это связано с рядом причин.

— Данный вопрос рассматривается не в первый раз. С 2020 года в соответствии с нашими решениями введен госзаказ на кожсырье. Были сняты все запреты и представлена возможность реализовывать невостребованный ресурс низкосортного сырья путем выставления на биржевые торги. Как показывают цифры, с начала года ситуация в кожевенной отрасли несколько улучшилась, но вместе с тем все проблемные вопросы не сняты. И эффективность работы кожевенных организаций, к сожалению, остается на низком уровне, — констатировал руководитель Правительства. — Поэтому сегодня должны рассмотреть вопросы стабилизации ситуации в кожевенной отрасли и проанализировать те решения, которые мы приняли, как они сработали. И если необходимо принять новые решения.

По словам Премьер-министра, негативно на развитии отрасли отразились также вопросы, связанные с пандемией COVID-19.

— К сложной ситуации в этом году добавились вопросы, связанные с пандемией. Многие зарубежные потребители кожевенных товаров приостановили работу. Наши некоторые отечественные потребители переходят на работу в режиме неполной занятости. Но одновременно такие сложные условия — это и новые возможности для кожевенной отрасли.





Фото: БЕЛТА