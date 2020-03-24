Румас: Беларусь обеспечена респираторами 2-го и 3-го класса и медицинскими масками в достаточном количестве

Страна обеспечена респираторами 2-го и 3-го класса и медицинскими масками в достаточном количестве. Об этом сообщил сегодня журналистам Премьер-министр Сергей Румас:

— Глава государства неделю назад дал поручение Правительству наладить в Беларуси производство респираторов в достаточном количестве для обеспечения внутреннего рынка. Наличие в медицинских учреждениях, в сети аптек респираторов и медицинских масок с самого начала развития коронавируса находилось на постоянном контроле у Правительства. И сегодня Беларусь обеспечена как респираторами 2-го и 3-го класса, так и медицинскими масками в достаточном количестве.

Сергей Румас отметил, что часть медицинских изделий страна закупает по импорту, поэтому вполне понятна задача, которую поставил Президент — самостоятельно закрыть внутренние потребности. Премьер-министр рассказал, что посетил сегодня предприятие «Изотоп», расположенное в Старобинском районе:

— Предприятие давно присутствует на этом рынке, но с 2015 по 2018 год приостанавливало производство респираторов. А в конце 2019 года опять его запустило.

Сегодня на предприятии работает два автомата, которые в состоянии производить около трех тысяч респираторов 2-го класса в сутки. По словам Сергея Румаса, целью поездки было понять, что необходимо, чтобы нарастить выпуск респираторов и полностью закрыть потребности Беларуси:

— Есть сложности в том, что для производства этих респираторов используется импортная ткань. Сегодня многие страны ввели запрет на экспорт ткани для производства масок и респираторов. На совещании в Старобине присутствовали представители завода «СветлогорскХимволокно» — крупнейшего нашего предприятия, которое производит нетканые материалы.

По словам главы Правительства, компания производит необходимую ткань, но нужна ее сертификация. Планируется, что в ближайшее время Минздрав организует эту сертификацию:

— И если она будет соответствовать всем необходимым параметрам, то будет использоваться в производстве респираторов. Кроме того, одно из предприятий Госкомвоенпрома ведет сегодня переговоры со своими партнерами из Китая о поставке мощных автоматов для производства респираторов 3-го класса. На одном из предприятий будет организовано это производство, которое уже точно позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить экспорт этой продукции.

Сергей Румас уточнил, что респираторы, производимые в Старобинском районе, в основном используются в медицинских учреждениях. В розничной сети сегодня в наличии имеются медицинские маски. Премьер-министр рассказал, что сегодня вместе с министром здравоохранения Владимиром Караником посетил несколько аптек, чтобы проверить, есть ли там такая продукция:

— В одной из аптек медицинских масок не оказалось. Сегодня предприятия «Беллегпрома» производят достаточное количество масок, и Минздраву поручено взять на контроль, чтобы в каждой аптеке они были в наличии.

Премьер-министр отметил, что на утро вторника 380 тысяч масок находилось на складах «Беллегпрома»:

— В день мы производим около 250 тысяч масок — этого полностью хватает, чтобы обеспечить потребности Беларуси в масках. Кстати, это предприятие, на котором мы сегодня были, ожидает в течение двух недель автомат для производства масок. И только один этот автомат позволит производить еще около 150 тысяч масок в день. При таком объеме мы разрешим предприятию излишки этой продукции экспортировать на внешние рынки.