Румас: Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку, не осталась в стороне от шторма

— В мире стремительно меняется ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение «цунами экономического разрушения». Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма. Некоторые отрасли, наиболее чувствительные к происходящим процессам, оказались в достаточно сложной ситуации: не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются. Ситуация осложняется тем, что процесс только нарастает, и сроки восстановления неясны. Бизнес ждет определенных действий.
Сергей Румас привел присутствующим в пример Нацбанк и призвал другие госорганы оперативно реагировать на вызовы.
Напомним, сегодня Национальный банк сообщил о дополнительных мерах, направленных на повышение возможностей банков оказывать финансовую поддержку реальному сектору. В частности, до 31 декабря 2020 года банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта. Часть мер может применяться при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов. Регулятор также рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения: отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Одновременно рекомендовалось продлить срок возврата займа.
По словам Сергея Румаса, заседание Президиума Совмина планировалось на вторник 31 марта, однако позавчера предварительно в широком кругу (с участием представителей Администрации Президента, Нацбанка) предлагаемые меры подробно обсудили:
— В целом позиции участников по предлагаемым мерам существенно сблизились, мы вышли на согласованные решения. Ряд мер потребует одобрения и принятия решений Главой государства.
По итогам заседания будут подготовлены соответствующие решения.
Напомним, 17 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, ориентировал Правительство на то, что нужно быть гибкими и уметь адаптироваться к ситуации.
"Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", — подчеркнул Президент.
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