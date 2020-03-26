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  2. Румас: Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку, не осталась в стороне от шторма

Румас: Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку, не осталась в стороне от шторма

Об этом заявил Премьер-министр Сергей Румаc, открывая заседание Президиума Совета Министров, на котором рассматривается комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире:





— В мире стремительно меняется ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение «цунами экономического разрушения». Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма. Некоторые отрасли, наиболее чувствительные к происходящим процессам, оказались в достаточно сложной ситуации: не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются. Ситуация осложняется тем, что процесс только нарастает, и сроки восстановления неясны.  Бизнес ждет определенных действий.

Сергей Румас привел присутствующим в пример Нацбанк и призвал другие госорганы оперативно реагировать на вызовы.

Напомним, сегодня Национальный банк сообщил о дополнительных мерах, направленных на повышение возможностей банков оказывать финансовую поддержку реальному сектору. В частности, до 31 декабря 2020 года банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта. Часть мер может применяться при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов. Регулятор также рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения: отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Одновременно рекомендовалось продлить срок возврата займа.


По словам Сергея Румаса, заседание Президиума Совмина планировалось на вторник 31 марта, однако позавчера предварительно в широком кругу (с участием представителей Администрации Президента, Нацбанка) предлагаемые меры подробно обсудили:

 В целом позиции участников по предлагаемым мерам существенно сблизились, мы вышли на согласованные решения. Ряд мер потребует одобрения и принятия решений Главой государства.

По итогам заседания будут подготовлены соответствующие решения.


Напомним, 17 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, ориентировал Правительство на то, что нужно быть гибкими и уметь адаптироваться к ситуации.

"Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", — подчеркнул Президент.


Фото: БЕЛТА
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