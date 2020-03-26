Румас: Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку, не осталась в стороне от шторма

Напомним, 17 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, ориентировал Правительство на то, что нужно быть гибкими и уметь адаптироваться к ситуации.

"Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", — подчеркнул Президент.