Румак: преемственность поколений и верность традициям – ключевые составляющие празднования Дня Победы

Он рассказал, что на примере своей малой родины видит, какое бережное отношение у взрослых, подростков, детей к Великой Отечественной войне. Как здесь берегут память о тех, кто сражался и погиб на этой земле:Александр Румак рассказал, что лично для него День Победы – святой день: