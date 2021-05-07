Такое мнение после возложения цветов к обелиску на площади Победы высказал порталу sb.by уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.
Он рассказал, что на примере своей малой родины видит, какое бережное отношение у взрослых, подростков, детей к Великой Отечественной войне. Как здесь берегут память о тех, кто сражался и погиб на этой земле:
– Я родом из деревни Мотоль на Брестчине. Великая Отечественная война в истории моей малой родины осталась незажившей раной. Кровопролитные бои, политика выжженной земли… Помню, как мы пионерскими дружинами приходили к мемориалу, возлагали у его подножья цветы. Это дань памяти и уважения тем, кто сражался за освобождение нашей Родины. Радует, что сегодня школьники также приходят к мемориалу, проводят здесь патриотические мероприятия.
Александр Румак рассказал, что лично для него День Победы – святой день:
– Мой дедушка встретил Победу в Чехословакии. Тяжесть его боевых наград мои руки запомнили с детства. Сегодня нам очень важно не допустить искажения той правды, не допустить различных вариаций прочтения истории. В Беларуси много делается для того, чтобы сохранить нашу память. Думаю, что преемственность поколений и верность традициям – одни из ключевых составляющих празднования Дня Победы. Наш народ в военные годы претерпел много страданий и лишений, чтобы мы жили в мирной стране. Нельзя легкомысленно относиться к тому, что мы имеем, все наши достижения – это результат самоотверженности, мужества, отваги, труда предыдущих поколений. Сегодня мы отдаем дань памяти каждому третьему, отдавшему за Победу самое драгоценное – свою жизнь… Это святой праздник для всех нас. "Беларусь помнит" – сокровенные слова. Поэтому с особыми чувствами в эти дни мы приходим к обелискам, монументам, памятным знакам, братским могилам.
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Румак: преемственность поколений и верность традициям – ключевые составляющие празднования Дня Победы
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