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  2. Румак: обсуждение изменений в Конституцию – важный шаг в развитии общества

Румак: обсуждение изменений в Конституцию – важный шаг в развитии общества

Об этом высказался уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Архивное фото

– Обсуждение новаций в Основной Закон нашей страны – это очень важный шаг в развитии общества. Изменения предлагается внести эволюционным путем. Важно отметить, что новый текст Конституции предусматривает закрепление социальных гарантий, которых наша страна достигла за годы независимости. И у каждого есть возможность высказать свои предложения, – подчеркнул он. 

Напоминаем, текст проекта Основного Закона страны можно найти на Национальном правовом интернет-портале.
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Фото: Егор Ермалицкий
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