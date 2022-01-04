Румак: обсуждение изменений в Конституцию – важный шаг в развитии общества

Об этом высказался уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в эфире Первого национального канала Белорусского радио.
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– Обсуждение новаций в Основной Закон нашей страны – это очень важный шаг в развитии общества. Изменения предлагается внести эволюционным путем. Важно отметить, что новый текст Конституции предусматривает закрепление социальных гарантий, которых наша страна достигла за годы независимости. И у каждого есть возможность высказать свои предложения, – подчеркнул он.
Напоминаем, текст проекта Основного Закона страны можно найти на Национальном правовом интернет-портале.