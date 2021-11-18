Руководство судов Минской области проведет в ноябре выездные приемы и прямые телефонные линии

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БЕЛТА

Выездной прием граждан и юридических лиц 20 ноября проведет заместитель председателя суда Молодечненского района Наталья Герман. Обратиться можно по предварительной записи (по телефону (8017) 672-38-40) с 10.00 до 13.00. Прием будет проходить в помещении Хожовского сельского исполкома.Председатель суда Крупского района Любовь Сивакова проведет встречу с жителями 25 ноября с 12.00 до 13.00 в помещении Бобрского сельисполкома. Нужна предварительная запись по телефону (8017) 965-67-64. В этот же день с 11.00 до 13.00 в помещении суда Слуцкого района проведет выездной прием граждан и юридических лиц заместитель председателя - председатель коллегии по гражданским делам Минского областного суда Светлана Гончар. Записаться можно по телефонам (8017) 956-12-07, (8017) 953-05-36.26 ноября с 15.00 до 16.00 в помещении Смиловичского сельисполкома граждан и юридических лиц примет председатель суда Червенского района Наталья Тарасик. Для записи нужно позвонить по телефону (8017) 145-95-37.30 ноября, с 14.30 до 15.30 обратиться с вопросами можно будет к председателю суда Столбцовского района Людмиле Шутько. Она проведет прием в помещении Вишневецкого сельисполкома. Запись по телефону (8017) 175-13-66.Руководство судов Минской области также организует прямые телефонные линии. 23 ноября с 10.00 до 12.00 можно позвонить председателю суда Столбцовского района Людмиле Шутько по номеру (8017) 175-02-07. Получить консультацию председателя суда Червенского района Натальи Тарасик можно 24 ноября с 11.00 до 12.00 по номеру (8017) 142-92-24. В этот же день прямую телефонную линию проведет председатель суда Крупского района Любовь Сивакова, звонки принимаются с 9.00 до 10.00 по номеру (8017) 965-54-78. А 25 ноября с 10.00 до 12.00 можно позвонить председателю суда Воложинского района Татьяне Нестеревской по номеру (8017) 725-81-82.