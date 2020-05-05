Журналисты ИД «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская»

В свой профессиональный праздник, День печати, представители ИД «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская».
Директор — главный редактор издательского дома Дмитрий Жук отметил:
— Каждый из нас должен что-то сделать, чтобы память о Победе в Великой Отечественной войне осталась следующим поколениям. И мне кажется, что журналисты как раз те люди, которые должны быть впереди этой работы.
Но цветы к монументу — самое малое, что можно сделать для сохранения памяти. Дмитрий Александрович рассказал, что выбор мемориала не случаен. Год назад издательский дом совместно с Национальным архивом запустил масштабный проект «Партизаны Беларуси» — на интернет-портале partizany.by размещена общедоступная база данных, куда попадают наградные документы народных мстителей. На сегодня оцифрована информация уже более чем о 85 680 партизанах и подпольщиках. И постоянно добавляются новые архивные документы и имена…
— Это реальные документы. Что очень важно особенно сейчас, когда все чаще предпринимаются попытки переписать историю, — подчеркивает Дмитрий Александрович. — Каждый желающий может зайти и по фамилии, году и месту рождения поискать информацию о своих родственниках, знакомых, которые принимали участие в партизанском движении.
На сегодняшний день оцифровываются в основном наградные документы. Дальше работа будет продолжена с учетными листами, характеристиками и т.д. Тем более что со многих бумаг за давностью лет уже сняты грифы секретности. Смысл в том, чтобы собрать наиболее полную базу партизанских документов. Всего участие в партизанском движении принимали более 400 тысяч партизан и подпольщиков. Так что работы по наполнению ресурса предстоит еще много…
Кстати, у обелиска «Беларусь партизанская» Дмитрий Жук рассказал, что оба его деда были в партизанах, но об этом никогда не рассказывали — не хотели. Информацию отыскал именно благодаря онлайн-проекту.
Идею в профессиональный праздник отдать дань памяти героям Великой Отечественной поддержали также наши коллеги из издательского дома «Звязда», газеты «Мінская праўда». А главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович добавил, что памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в Беларуси есть практически в каждой деревушке, на каждом полустанке, вдоль дорог… И очень важно, что некоторые сегодня восстанавливаются и создаются методом народной стройки. Как, например, в деревне Будиловка Докшицкого района, который поддержала газета. Таких инициатив много. Сергей Григорьевич уверен:
— Это говорит о том, что наш народ действительно передает из поколения в поколение память о той страшной войне. Чтобы жить дальше и смотреть в завтрашний день уверенно.
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Журналисты ИД «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская»
Фото: Александр КУШНЕР
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Фото: Александр КУШНЕР
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