Журналисты ИД «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская»

отметил:Но цветы к монументу — самое малое, что можно сделать для сохранения памяти. Дмитрий Александрович рассказал, что выбор мемориала не случаен. Год назад издательский дом совместно с Национальным архивом запустил масштабный проект «Партизаны Беларуси» — на интернет-портале partizany.by размещена общедоступная база данных, куда попадают наградные документы народных мстителей. На сегодня оцифрована информация уже более чем о 85 680 партизанах и подпольщиках. И постоянно добавляются новые архивные документы и имена…— подчеркивает Дмитрий Александрович.На сегодняшний день оцифровываются в основном наградные документы. Дальше работа будет продолжена с учетными листами, характеристиками и т.д. Тем более что со многих бумаг за давностью лет уже сняты грифы секретности. Смысл в том, чтобы собрать наиболее полную базу партизанских документов. Всего участие в партизанском движении принимали более 400 тысяч партизан и подпольщиков. Так что работы по наполнению ресурса предстоит еще много…Кстати, у обелиска «Беларусь партизанская» Дмитрий Жук рассказал, что оба его деда были в партизанах, но об этом никогда не рассказывали — не хотели. Информацию отыскал именно благодаря онлайн-проекту.Идею в профессиональный праздник отдать дань памяти героям Великой Отечественной поддержали также наши коллеги из издательского дома «Звязда», газеты «Мінская праўда». Адобавил, что памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в Беларуси есть практически в каждой деревушке, на каждом полустанке, вдоль дорог… И очень важно, что некоторые сегодня восстанавливаются и создаются методом народной стройки. Как, например, в деревне Будиловка Докшицкого района, который поддержала газета. Таких инициатив много. Сергей Григорьевич уверен: