Руководителям районной и областной «вертикали» Могилевщины представлен новый помощник Президента по Могилевской области

Сегодня в зале заседаний Могилевского облисполкома председателям рай-горрайисполкомов региона, руководителям структурных подразделений областной «вертикали» был представлен новый помощник Президента по Могилевской области Александр Субботин, назначенный на должность Александром Лукашенко.

Заместитель Главы Администрации Президента Валерий Бельский подчеркнул: Александр Михайлович имеет большой опыт управленческой работы, будучи ученым, может помочь региону решить проблемы в ветеринарии. Но основное — контролировать, как в области выполняются поручения Президента. А еще оказывать помощь практически каждому предприятию, чтобы подтолкнуть их к устойчивому развитию. По словам Валерия Ивановича, новый помощник Президента должен помочь Могилевщине и в укреплении кадрового потенциала.



Александр Субботин был краток. Отметил, что надеется оправдать возложенные на него ожидания.