Руководители трех министерств проведут в текущем месяце приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Правительства.
У министра по налогам и сборам Сергея Наливайко прием состоится 10 сентября в Новогрудском райисполкоме.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 23 сентября в Крупском райисполкоме
А министр иностранных дел Владимир Макей 24 сентября проведет прием в Дзержинском райисполкоме.
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Руководители трех министерств в сентябре проведут приемы граждан в регионах
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