Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Руководители организаций и регионов, занесенных на Республиканскую доску Почета, рассказали, как они стали лучшими

Руководители организаций и регионов, занесенных на Республиканскую доску Почета, рассказали, как они стали лучшими

Республиканскую доску Почета, которая находится в Минске на площади Государственного флага, освежили. На ней появились новые названия. Это 57 организаций и восемь административно-территориальных единиц, которые лучше всех сработали в 2020 году и добились хороших результатов в целом за последнюю пятилетку. Среди признанных лучшими – предприятия промышленности, сельского, лесного и рыболовного хозяйства, учреждения здравоохранения и социальных услуг, организации науки и образования, а также передовые регионы. После торжественного митинга корреспондент «Р» поинтересовалась у руководителей предприятий, организаций и регионов, идущих в авангарде социально-экономического развития страны, что для них означает занесение на Республиканскую доску Почета и как им удалось оказаться в плюсе в непростой год пандемии.


Елена Алейникова, директор Добрушского территориального центра социального обслуживания населения:

– Так приятно, что название нашего социального учреждения теперь красуется в красивом месте в центре нашей столицы! Увидеть себя в числе перечисленных в Указе Президента было очень волнительно – ведь такого успеха мы добиваемся в первый раз! Меня греет мысль, что жители и гости столицы, проходящие мимо, узнают, что есть город Добруш и центр социального обслуживания, где делают добрые дела. А мы ведь действительно очень стараемся, помогая пожилым, инвалидам. 


В зоне нашего внимания – более 10 тысяч человек. В пандемичный год спрос на нашу поддержку увеличился. Востребованной оказалась новая услуга по доставке продуктов и лекарств пожилым. Они поступали ежедневно, и мы выполняли их день в день, ни разу не сорвав ни одной поставки. Многим нужны были рецептурные лекарства, которые есть не в любой аптеке или их можно приобрести только после согласования с центральной райбольницей. Для оперативного выполнения заказов наладили сотрудничество с водителями маршрутных такси.  И это при том, что коронавирус не обошел и наших сотрудников. Каждый четвертый наш работник перенес эту инфекцию, однако меры профилактики не позволили допустить массовой заболеваемости, авралов и перебоев в соцуслугах. Сейчас активно вакцинируемся.


Расширение новых форм социального обслуживания – наша гордость. Немощных пенсионеров и инвалидов, которым нужен постоянный уход и внимание, нам удалось определить в шесть замещающих, пять патронатных и в три гостевые семьи. Люди трудоспособного возраста забрали наших подопечных на постоянное проживание к себе или заботятся о них в выходные и праздники. Развили службу сиделок, в том числе в формате государственного социального заказа. Сейчас внедряем услугу домашнего присмотра для людей, которые страдают психическими расстройствами. Наш пункт проката технических средств социальной реабилитации – ходунков, колясок и других – насчитывает более 100 единиц. 

  Алексей Малиновский, гендиректор ОАО «Достроймонтажтрест»:

– Нашему предприятию, которое специализируется на строительно-монтажных работах, исполняется 95 лет, но на Республиканскую доску Почета оно попало впервые. Это неожиданно и приятно одновременно. Мы не можем сказать, что прошлый год оказался тяжелым, потому что нам все намеченное удалось осуществить. Во многом благодаря тому, что портфель заказов был уже сформирован и мы их только реализовали. 

Конечно, были сложности, и они связаны с заболеваемостью сотрудников коронавирусом. Чтобы не терять кадры и максимально их удерживать, в прошлом году мы перешли на медицинское страхование. Не состоялось заключение части намеченных контрактов: с началом пандемии многие наши заказчики вынуждены были сокращаться, ограничивать общение, и у нас не было возможности отправлять работников в загранкомандировки. Но мы переориентировались и задание по экспорту услуг не только выполнили, но и перевыполнили. Чистая прибыль составила 6,5 миллиона рублей.

Оксана Крупенич, главврач Бобруйской центральной больницы:

–  Год был достаточно сложный, как у всех работников здравоохранения страны, потому что нам пришлось решать главную задачу пандемичного года  – бороться с коронавирусной инфекцией. Занесение на Доску почета расцениваю как свидетельство того, что труд наших заведующих отделений, врачей, санитарок замечен и высоко оценен. Для нашего коллектива это очень важно. Наша больница – многопрофильное лечебное учреждение с коечным фондом 555 коек. С марта прошлого года она была основным учреждением в городе, которое оказывало помощь пациентам с коронавирусной инфекцией – как детям, так и взрослым, а также населению пяти прилегающих к Бобруйску районов. 

Андрей Григорьев, директор Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси, Гомель:

– В условиях закрытия границ, ковидных ограничений и фактически остановки экономик соседних стран, академические учреждения, которые имеют связь с производством, помогли нашим промпредприятиям снизить ресурсную зависимость. У нас тоже был свой фундаментальный задел, есть много разработок по импортозамещению. Поэтому 2020-й год оказался для нас как никогда удачным. Если раньше нам приходилось доказывать многим предприятиям, что наши разработки не хуже, чем импортные аналоги, то когда оказались закрытыми все границы, они оказались востребованы. Возместить дефицит ресурсов мы помогли МАЗ, БелАЗ, «Гродноазоту», «Атланту» и другим крупным предприятиям. Надеемся, что они и впредь будут с нами сотрудничать. 


Еще наше достижение – мы наконец-таки отремонтировали свое здание, и оно теперь выглядит как новое. Очень доволен своими молодыми сотрудниками – в этом году мы таких пять человек приняли на работу – они участвовали в конкурсах и завоевали награды, в том числе стали обладателями грантов и стипендий Президента. 
Хотелось бы и на следующий год оказаться на Республиканской доске Почета. 

Сергей Хильман, глава администрации города Минска:

– Уже третий год подряд Советский район столицы занимает первое место в  социально-экономическом развитии нашей страны. В этом году нам удалось не только сохранить потенциал наших предприятий, но и увеличить промышленное производство на восемь процентов к уровню прошлого года. И участие в таком виде соревнований, как занесение на Республиканскую доску Почета, на мой взгляд, важно – это стимулирует деловую активность. 
Поставки комплектующих не остановились, предприятия работали. Меня, помимо наших успехов, радует, что на высоте оказалось наше сельское хозяйство – оно не только не просело, но и показало уникально высокие показатели. А если будет что подать к столу  – значит, нормально живет страна и ее экономика. 


Игорь Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома:

– Работу регионов всегда оценивать сложно. Но есть такой красноречивый интегрированный показатель, как валовой региональный продукт. Он у нас за прошлый год увеличился с 9 до 14 миллиардов рублей. Мы вправе им гордиться. Кроме того, в регионе в 1,6 раза увеличился экспорт товаров. Построено более трех миллионов квадратных метров жилья, из них 40 процентов – для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Возведен ряд очень нужных жителям нашей области объектов – детские сады, школы, медучреждения и спортивные объекты. Самый из них знаковый, пожалуй, – Западный обход Бреста.  



Конечно, мы не могли делать ставку на гостиничный бизнес и туризм. Он в пандемию в минусе, хотя сейчас мы видим динамику восстановления. Сделали ставку на перерабатывающую промышленность. Четверть экспорта продукции продовольствия в стране дает наша область. На внешнем рынке, в том числе на европейском, на нее растет спрос. 
На Республиканской доске Почета регион не первый раз. И то, что в момент торжественного митинга, на котором собрались победители, шел дождь, я воспринимаю как добрый знак для нас. Дождь всегда к богатству. 

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод «Минскагропроммаш»:

– Наше предприятие занимается выпуском сельхозтехники, в основном борон для тракторов. 80 процентов продукции идет на российский рынок. Своих партнеров мы за прошлый год не потеряли. К вызовам типа ковида отнеслись как к условиям, с которыми просто нужно считаться. Поначалу имел место легкий откат по заключению договоров, возникали проблемы с транспортом, с логистикой, но в минус они нас не увели. Несмотря на пандемию, мы дали рост производства на 20 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. О каких-либо простоях и речи не велось. Наоборот, порой приходилось трудиться в две смены, чтобы выполнить в срок заказы. Конечно, кадровую проблему ощутили – люди болели, и нужно было срочно искать замену. 

На Республиканской доске Почета завод в первый раз. Движемся в правильном направлении! 



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Азаренко пробилась во второй раунд турнира в Испании
Пик зрелости белорусских лесов придется на 2030-е годы
Королеву студенчества Гродненской области назовут 6 мая
Китай: стабильность экономики и сотрудничество с Беларусью
Минское «Динамо» победило РЦОР-БГУ в матче чемпионата Беларуси по футболу
Почему после приема пищи появляется усталость и как увеличить жизненную энергию? Рассказала нутрициолог
Расследуется уголовное дело о геноциде населения во время войны
Ночь в кино, карусели и модный показ: 7 идей, как провести первые майские выходные
Счастливчики мая: астрологи назвали знаки зодиака, которым очень повезет в следующем месяце
Лукашенко направил соболезнование Президенту Израиля в связи с трагедией на горе Мерон
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Баскетболисты «Борисфена» обыграли «Гродно-93» и повели в полуфинальной серии
Творческий проект «Дети рисуют Первомай» реализуют в Могилеве 1 Мая
Кадровые решения Президента: какие задачи поставлены перед новыми управленцами
Министр транспорта и коммуникаций: спрос на белорусско-российское пассажирское сообщение сейчас огромный
Ивашко обыграл шестую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Германии
Руководители организаций и регионов, занесенных на Республиканскую доску Почета, рассказали, как они стали лучшими
Накануне праздников в Минздраве напомнили о важности масочного режима и дистанцирования
В городе над Сожем презентовали российский фильм «Девятаев». Среди героев – гомельчанин
Режиссер Александр Ефремов 1 мая отмечает 70-летний юбилей
Сообщение о минировании филиала Беларусбанка на пр. Дзержинского в Минске не подтвердилось
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недомедиа и просто тутбайки
Упорная погоня, которую вели инспектора ГАИ, помогла задержать преступников, едва не убивших таксиста
«Рух» взял верх над «Славией» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу
В воинских частях Вооруженных Сил началось увольнение в запас военнослужащих
В Минске на улице Притыцкого опрокинулся автомобиль
Нотариус — об оскорблении в социальных сетях и брачном договоре
На Республиканскую доску Почета занесено 14 медучреждений
Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Майский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
Вооруженные силы Польши признали нарушение воздушного пространства Беларуси
Вышел в прокат белорусский фильм «Судьба диверсанта»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше было бы два адвоката - два
Генпрокуратура: белых пятен в истории не будет
О подготовке госпереворота, отношениях с соседями и финансах на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС
МТЗ ввел в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму
Незнание и искажение истории создают почву для героизации нацизма
Сказочник Андрей Могучий примерил «Золотую маску»
В коллекции цветовода-любителя из Могилева Татьяны Огородниковой около 1400 сортов фиалок
«Ласточки» полетели: в первые рейсы отправились скоростные поезда между Минском и Москвой
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459 человек
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в августе в Кыргызстане
Как выполнялись поручения Главы государства по развитию Полесского радиологического заповедника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Неофит в храме всегда опасен
Угроз безопасности БелАЭС со стороны внешних воздействий природного и техногенного характера не выявлено - Госатомнадзор
Как сегодня на Могилевщине живет механизатор-легенда
Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве
Авторы
СКАНИРУЙТЕ