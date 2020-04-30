Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совете Министров

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БЕЛТА

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет личный прием 8 мая, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов — 13 мая, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко — 15 мая.Министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и представителями юридических лиц 20 мая, министр информации Александр Карлюкевич — 22 мая, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко — 27 мая.На 29 мая запланирован прием граждан министром промышленности Павлом Утюпиным.Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу улица Советская, 9, комната 103.Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.