Руководители государственных органов в декабре проведут приемы граждан в регионах, сообщается на официальном сайте Правительства.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет прием граждан 10 декабря в Барановичах в ОАО "558-й авиационный ремонтный завод".
А министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 16 декабря в Свислочском райисполкоме.
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Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в регионах
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