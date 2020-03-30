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Руководители госорганов в апреле проведут приемы граждан в Совмине

Руководители органов госуправления в апреле проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, передает БЕЛТА.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием 3 апреля, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа — 8 апреля, министр обороны Виктор Хренин — 10 апреля.

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько встретится с гражданами 15 апреля, председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий — 17 апреля, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко — 22 апреля.

У министра труда и социальной защиты Ирины Костевич прием граждан запланирован на 24 апреля, у министра образования Игоря Карпенко — на 29 апреля.

Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.

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