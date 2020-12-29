Руководители госорганов проведут в январе приемы граждан в Совете Министров

Руководители госорганов проведут в январе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили в пресс-службе Правительства.
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович проведет прием граждан 13 января, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус – 15 января.
На 20 января с гражданами запланирована встреча министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, на 22 января – министра информации Игоря Луцкого.
Попасть на прием граждан к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку можно будет 27 января, к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку – 29 января.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
Приемы проходят с 10:00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.
Фото: архив БЕЛТА
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